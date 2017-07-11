Могерини: ЕС гордится тем, что не участвует в боевых действиях в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз гордится тем, что не участвует в боевых действиях, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы не сторона военных действий в Сирии, мы решили не играть роль в военных действиях, мы даже гордимся этим", — сказала Могерини журналистам после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом она отметила, что Евросоюз может "оказать поддержку политическому процессу".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>