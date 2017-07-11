ООН: более половины сирийцев не имеют доступа к регулярному водоснабжению

ООН, 11 июл — РИА Новости. Более половины жителей Сирии не имеют доступа к регулярному водоснабжению, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"На территории Сирии 51% населения не имеет регулярного доступа к водопроводам, в зависимости от региона", — сказал Дюжаррик.

Он также сообщил об улучшении ситуации с водоснабжением в городе Манбидж и окрестностях, после того как властям удалось завершить восстановительные работы и запустить временные систему обеспечения.

По данным ООН, в осажденных и труднодоступных районах страны проживают более 4,5 миллиона человек, всего около 13,5 миллиона человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

По информации УВКБ ООН, с начала года порядка 440 тысяч внутренних переселенцев вернулись в свои дома в Сирии.