Россия будет дальше взаимодействовать с Турцией по зонам деэскалации в САР

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия будет и дальше взаимодействовать с Турцией по астанинским переговорам в вопросе сирийского урегулирования, зон деэкскалации в Сирии, заявил журналистам новый посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Он отметил, что Турция является нашим важнейшим партнером в том, что касается перспектив урегулирования сирийского конфликта.

"Это собственно и подтверждает то, насколько активно мы взаимодействуем с турецкими коллегами в "Астане" и вокруг "Астаны", потому что Турция непосредственно находится в этом регионе, граница даже более 900 километров (с Сирией), "горящая" земля совсем рядом с Турцией. Естественно, мы с Турцией активно взаимодействуем и будем активно взаимодействовать именно в том, что касается "Астаны", этих зон деэкскалации, мониторинга режима прекращения огня и много другого", сказал Ерхов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 июля сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

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