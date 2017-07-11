До 50 тысяч человек остаются в Ракке, где кончаются вода и продовольствие

Сирийская девочка с патроном в руке в деревне Джазра в пригороде Ракки. Архивное фото

Сирийская девочка с патроном в руке в деревне Джазра в пригороде Ракки. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Порядка 50 тысяч мирных граждан остаются в Ракке, где заканчиваются запасы воды и продовольствия, заявил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.

"ООН считает, что в Ракке остаются от 30 до 50 тысяч человек. Ситуация стремительно ухудшается, доступность еды, воды, электричества, медицинских и других услуг сокращается. Исключительно необходимо, чтобы людям предоставили безопасный выход из города", — сказал он журналистам.

В конце июня УВКБ ООН заявляло о 100 тысячах человек, которые остаются в Ракке.

Махечич добавил, что ООН в понедельник смогла доставить в соседний город Камышлы в провинции Хассаки четыре конвоя из 22 грузовиков с палатками, одеялами, консервами и другими средствами первой необходимости для беженцев из Ракки. Он назвал "прорывом" в гуманитарной ситуации открытие дороги из Алеппо в Камышлы, которая была заблокирована в течение двух лет и по которой были доставлены конвои ООН.

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