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Война в Сирии
Война в Сирии

Политолог: зона деэскалации на юго-западе Сирии вряд ли понравится Ирану

16:4811.07.2017
(обновлено: 16:49 11.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Установление режима перемирия на юго-западе Сирии является значимым шагом для урегулирования конфликта, однако участие России в создании зоны деэскалации в этом регионе может отразиться на взаимодействии Москвы и Тегерана по Сирии, считает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.

В прошлую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

В понедельник в Женеве стартовал седьмой раунд межсирийских переговоров. Он проходит по следам международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах страны. Однако эксперты уже сейчас говорят, что прорывных результатов ждать не приходится.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал в интервью РИА Новости, на каком этапе сегодня находится межсирийское урегулирование, насколько сблизились взгляды сирийских оппозиционных групп и делегации Дамаска по вопросам будущего страны, на каком этапе к переговорам подключатся курды и сколько еще раундов дискуссий состоится в Женеве до конца года.

Взаимодействие Москвы и Тегерана под угрозой

Де Мистура рассказал, что ООН считает установление режима перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в деле урегулирования конфликта.

"Это безусловно так, потому что это конкретное согласование вопросов Россией и Соединенными Штатами по деэскалации, по созданию зон деэскалации. Здесь американцы пошли на то, чтобы согласиться с российской позицией", — сказал Сажин.

По его словам, внимания заслуживает и то, что обеспечивать режим прекращения огня в этой зоне будут Россия, США и Иордания, — так как это уже совместная работа по стабилизации ситуации в Сирии.

Несмотря на то, что Сажин согласен с оценками де Мистуры о важности достигнутой договоренности, он отмечает, что действия России, сотрудничающей в этом вопросе с США и Иорданией, могут негативно сказаться на взаимодействии Москвы и Тегерана в САР.

Эксперт напоминает, что зона деэскалации на юго-западе Сирии была согласована с Израилем. По его словам, Израиль хотя и не принимает активного участия в решении сирийской проблемы, но является "игроком на этом поле". Создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" создавать свои базы проводить конвои снабжения.

"Вот эта зона на границе с Израилем вряд ли понравится Ирану. Это может каким-то образом отразиться на взаимодействии России и Ирана в Сирии", — отметил Владимир Сажин.

Четыре новых раунда — в ожидании прогресса

Как заявил в интервью РИА Новости де Мистура, он рассчитывает провести в 2017 году еще четыре раунда межсирийских переговоров: в августе, сентябре, октябре и ноябре. При это спецпосланник признался, что не ожидает прорывных решений. По его словам, на консультациях, которые с понедельника проходят в Женеве, удалось добиться сближения взглядов различных групп сирийской оппозиции, однако, говорить о ее консолидации еще рано.

По мнению Сажина, межсирийские переговоры, безусловно, нужны. Эксперт подчеркнул, что переговорный процесс осложняется тем, что цели участников сирийского конфликта слишком несовместимы.

"Эти переговоры нужны, но я отношусь к ним пессимистически, потому что сирийские силы, действующие внутри страны (за исключением боевиков ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*– террористические группировки, запрещены в РФ), они совершенно разнообразны, имеют совершенно разных покровителей вне Сирии и преследуют свои собственные цели”, — сказал РИА Новости Владимир Сажин.

По его мнению, не стоит ожидать конкретных решений и по итогам начавшегося очередного раунда переговоров в Женеве.

"Я не ожидаю каких-то конкретных решений по итогам этих межсирийских переговоров, потому что практически все умеренные оппозиционеры выступают за уход (президента Сирии) Башара Асада. Поэтому здесь очень сложно говорить о сподвижках в этом плане, потому что этих переговоров уже было достаточно много, тем более на них приезжают не все оппозиционные группировки, а только какая-то часть из них, а другая часть выступает против переговоров", — добавил собеседник агентства.

При этом эксперт отметил, что переговоры, безусловно, важны — они позволяют узнавать планы и позиции различных группировок.

"Но приведет ли это к позитивному окончательному решению? Я в этом глубоко сомневаюсь", — отметил Владимир Сажин.

Кто должен писать конституцию

Де Мистура рассказал в интервью РИА Новости, что ООН не собирается ограничивать технические дискуссии с группами сирийской оппозиции и Дамаском только вопросом разработки конституции — на повестке дня будут все "корзины". Он также выразил мнение, что сирийские курды должны участвовать в работе над проектом основного закона.

По мнению Сажина, включить курдов в обсуждение конституции было правильным решением. Однако, подчеркнул эксперт, разработка основного закона предполагает длительную подготовительную работу с участием всех сторон конфликта.

"Я думаю, положительно, правильное решение, что курды, конечно, должны принимать участие в разработке конституции… Это результат, который может быть только при позитивном решении, при позитивных итогах тех переговоров (межсирийских). А это все довольно сложно", — отметил Сажин.

Он пояснил, что даже если отдельными группировками будет создана основа конституции,  силы, которые не участвовали в ее разработке, поддержат этот документ. Поэтому, считает Сажин, сначала все участники сирийского конфликта должны прийти к единому взгляду на будущее страны.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"*) по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

* Террористическая организации, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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