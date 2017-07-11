Эксперт рассказал о перспективах объединения сирийской оппозиции в Женеве

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Говорить об объединении различных групп оппозиции на переговорах по сирийскому урегулированию пока рано, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

Ранее в интервью РИА Новости спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал, что на консультациях, которые с понедельника проходят в Женеве, удалось добиться сближения взглядов различных групп сирийской оппозиции, однако, говорить о ее консолидации еще рано.

"Корзины”раздора

Де Мистура рассказал РИА новости, что на консультациях в Женеве с участием групп оппозиции и Дамаска обсуждается не только конституция Сирии, но вопросы управления, борьбы с терроризмом и проведение выборов.

Как отметил Юрий Зинин, четыре "корзины”, о которых упомянул де Мистура, вызывают самые большие споры между сторонами на межсирийских переговорах.

"Эти темы ключевые, по которым каждая сторона противостояния имеет свои точки зрения”, — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что переговорный процесс осложняется тем, что различные группы оппозиции не могут сблизить свои позиции по ключевым вопросам.

"В этом корень сложностей”, — сказал Зинин РИА Новости.

Ожидания от новых раундов

Как сказал в интервью РИА Новости де Мистура, он рассчитывает провести в 2017 году еще четыре раунда межсирийских переговоров: в августе, сентябре, октябре и ноябре. При этом он отметил, что не ожидает от них прорывных решений.

По мнению эксперта, главная проблема – собрать за столом переговоров различных оппозиционных группировок.

"Если это произойдет – усадить их рядом, то, я думаю, это будет шаг вперед”, — добавил Зинин.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") по просьбе властей страны. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.