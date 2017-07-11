Источник: курды выбили ИГ* из поселения Аль-Укейраша под Раккой

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

БЕЙРУТ, 11 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы "Демократических сил Сирии" (СДС) освободили от террористов группировки ИГ* населенный пункт Аль-Укейраша близ города Ракка, сообщил РИА Новости источник в курдском ополчении.

"Силы СДС взяли контроль над поселением Аль-Укейраша в 15 километрах юго-западней города Ракка", — сказал собеседник агентства.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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