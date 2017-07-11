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Война в Сирии
Война в Сирии

Перемирие на юго-западе Сирии не станет долгосрочным, считает политолог

14:1811.07.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фотоВид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Полагаться на то, что перемирие на юго-западе Сирии приведет к долгосрочному прекращению огня, нельзя, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017
© Sputnik / Ксения Воронина
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Стаффан де Мистура: взгляды групп оппозиции Сирии по конституции сближаются

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление режима перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в сфере урегулирования конфликта.

"Это действительно очень важный шаг, но особо полагаться на то, что этот шаг потом перерастет в нечто более фундаментальное и на основании временного действия мы достигнем долгосрочного перемирия, конечно, нельзя", — заявил Демиденко РИА Новости. Он добавил, что перемирие на юго-западе САР это скорее "хороший знак, нежели серьезный шаг".

"Нужно развивать небольшие дипломатические успехи, которые имеют место сейчас, и просто ждать, когда внутри Сирии сложится благоприятная внутриполитическая ситуация для масштабного развития переговорного процесса", — считает он.

Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
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Заявление спецпосланника ООН по Сирии о том, что он не ожидает прорывов, но рассчитывает на прогресс, Демиденко назвал "туманным". "Здесь нельзя сказать ничего конкретного, к сожалению, потому что, когда в конфликте задействовано такое колоссальное количество игроков как на внутриполитической арене, так и на арене международной, говорить о каком-то реальном результате в обозримой перспективе нельзя, потому что просто невозможно учесть интересы всех", — заявил эксперт.

Демиденко поддержал позицию де Мистуры о необходимости участия сирийских курдов в создании конституции САР. По его мнению, спецпосланник ООН по Сирии акцентирует на них внимание, "потому что они долгое время притеснялись режимом (Башара) Асада".

"Теперь курды пытаются не упустить своего в этом дискурсе вокруг строительства нового сирийского государства. А де Мистура в данном случае просто рассуждает с абсолютно либеральной точки зрения, что все права всех меньшинств должны быть учтены", — заявил он, отметив, что именно это усложняет процесс строительства государства.

"Сейчас они все вооружены, и их интересы, хочешь не хочешь, а придется учитывать", — добавил он.

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт также согласился с мнением спецпосланника ООН о том, что говорить об объединении оппозиции на переговорах по САР пока рано. "Нужно, чтоб они просто "наелись" этим кровопролитием, чтобы они поняли его бесперспективность, чтобы сели за стол переговоров. А тогда уже будут готовы площадки женевская, астанинская, какая бы то ни было еще", — считает Демиденко.

Седьмой раунд межсирийских переговоров начался в понедельник в Женеве. Он проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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