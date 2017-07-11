В СФ ожидают прогресса в Сирии по итогам переговоров с участием оппозиции

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ожидает улучшения ситуации в Сирии по итогам переговоров с участием представителей правительства САР, оппозиции и посредников.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью РИА Новости ранее выразил надежду, что к концу текущего года ситуация в Сирии улучшится. Он также отметил, что представители оппозиции начали обсуждать варианты конституции страны.

"Я думаю, что мы ждем реальный результат. При всех разногласиях с США это та точка, где интересы всех сходятся. Потому все слишком накалено и дальнейшая эскалация приведет к непредсказуемым последствиям в Сирии", — сказал Джабаров РИА новости во вторник.

При этом он выразил обеспокоенность в связи с тем, что достигнутые ранее договоренности между президентами РФ и США могут быть не выполнены американцами — так, уже конгрессом обсуждается поправка, запрещающая создание совместных групп с РФ. Он напомнил, что ранее главы государств договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности. "Нет уверенности, что американцы все договоренности выполнят", — отметил Джабаров.

В то же время есть решение о совместном сотрудничестве в рамках организации зон деэскалации на территории Сирии, подчеркнул сенатор.

Более активную работу оппозиции в рамках переговоров по Сирии Джабаров связал с активным влиянием на них Турции.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>