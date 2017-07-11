В СФ ожидают прогресса в Сирии по итогам переговоров с участием оппозиции

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ожидает улучшения ситуации в Сирии по итогам переговоров с участием представителей правительства САР, оппозиции и посредников.
"Я думаю, что мы ждем реальный результат. При всех разногласиях с США это та точка, где интересы всех сходятся. Потому все слишком накалено и дальнейшая эскалация приведет к непредсказуемым последствиям в Сирии", — сказал Джабаров РИА новости во вторник.
В то же время есть решение о совместном сотрудничестве в рамках организации зон деэскалации на территории Сирии, подчеркнул сенатор.
Более активную работу оппозиции в рамках переговоров по Сирии Джабаров связал с активным влиянием на них Турции.
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