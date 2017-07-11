Сирийские эксперты начали технические встречи с ООН по конституции Сирии

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Юридические эксперты делегации Дамаска впервые начали технические встречи с ООН по вопросам конституции Сирии, заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари.

"Мои эксперты, группа сирийских экспертов в области права, начали сегодня обсуждать с командой (спецпосланника ООН по Сирии Стаффана) де Мистуры принципы политического урегулирования. Это первый раз, когда наши эксперты встречаются с обеих сторон", — сказал Джаафари журналистам.

По его словам, эксперты обсудят варианты конституции из 12 основных пунктов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>