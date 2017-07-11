Де Мистура рассказал о числе раундов переговоров в Женеве в 2017 году

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Седьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве в понедельник, как ожидается, он продлится до 15 июля и прорывных результатов не принесет. О том, на каком этапе сегодня находится межсирийское урегулирование, насколько сблизились взгляды сирийских оппозиционных групп и делегации Дамаска по вопросам будущего Сирии, на каком этапе к переговорам подключатся курды и сколько еще раундов дискуссий состоится в Женеве до конца года, в интервью РИА Новости рассказал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Позиции сблизились
"Сегодня впервые мы смогли добиться соприкосновения позиций среди них (групп оппозиции). Другими словами, я могу сказать, что оппозиция, кажется, идет в сторону единой позиции по темам конституции. Даже более того — по 12 основным принципам, которые касаются будущего Сирии, которые разделяет также правительство", — сказал де Мистура.
По его словам, сейчас, вместо того, чтобы разделиться, представители разных групп оппозиции работают в одной комнате, с командой ООН, с целью выработать единую позицию.
"Год назад это было невозможно представить. Они даже не признавали друг друга", — отметил дипломат. "Я был приятно удивлен тем, как много общих точек соприкосновения они могут найти. И они не так далеки от некоторых позиций, на которые указывало правительство: суверенитет, единство, целостность, институты, которые необходимо защищать, и многое другое", — добавил де Мистура.
"Так что я вижу на данный момент очень зрелый подход. Потому что они замечают, что большие страны, такие, как Россия и США, начали действительно обсуждать то, как завершить этот конфликт," — отметил он.
Нынешний раунд переговоров проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.
Встречи до конца года
"Мы намерены сделать так, чтобы наша работа, которая является подготовительной к тому моменту, когда мы сможем заявить, что у нас действительно началась мирная конференция по Сирии в Женеве, продолжится в августе и сентябре. И, возможно, также в октябре и даже в ноябре. Поэтому что мы надеемся, что к концу года у нас будет совершенно другая картинка в Сирии", — заявил де Мистура в ответ на вопрос о возможности продления своего мандата, который истекает в октябре.
Сирийские корзины
Традиционно в центре внимания на переговорах находятся "четыре корзины" по урегулированию в Сирии, которые ранее предложил спецпредставитель ООН.
"Они не будут посвящены только конституции, а всем "корзинам". Я вижу, что конституционные вопросы являются очень важными. И даже на Астане был момент, когда это активно продвигала Россия", — сказал спецпосланник ООН.
По его мнению, "правомерным было бы признать тот факт, что лучшим местом для такого политического обсуждения является Женева".
"Тогда как вопросы деэскалации должны обсуждаться в Астане", — заключил дипломат.
На прошлой неделе де Мистура заявлял, что "необходимо избежать излишних ожиданий" от нового раунда переговоров в Женеве. По его словам, в ходе последней встрече по Сирии в Астане удалось достигнуть "некоторого прогресса".
В Астане обсуждались параметры будущих зон деэскалации, однако стороны так и не договорились по перемирию на юге Сирии.
Курды должны участвовать в выработке конституции
Другим острым вопросом сирийского урегулирования является участие в нем курдов, на привлечении которых настаивают многие участники процесса. Говоря о курдской общине Сирии, де Мистура назвал ее участие в политическом урегулировании необходимым.
"Курды являются важным, релевантным сообществом. И мы говорим про сирийских курдов. И они должны будут, и это правомерно говорить, участвовать в создании новой конституции или изменении нынешней", — сказал де Мистура.
Он добавил, что "на данный момент идут технические дискуссии о расписании и процессе, а не действительно о конституции". "И когда придет время, будет сложно игнорировать голос сирийской курдской общины. Мне постоянно напоминают, что курды представлены во всех группах оппозиции", — подчеркнул спецпосланник ООН.
О единстве говорить пока рано
Несмотря на сближение позиций и ряд продуктивных отдельных встреч, говорить об объединении сирийских оппозиционных групп на переговорах в единую делегацию преждевременно, подчеркнул де Мистура.
"Пока рано так говорить. Мы сейчас видим прогресс в движении оппозиции к выработке общей позиции", — сказал он.
Вместе с тем, как уже неоднократно подчёркивал де Мистура, ООН не ожидает прорыва на этом раунде дискуссий, рассчитывая на планомерную работу и постепенный прогресс.
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