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Война в Сирии
Война в Сирии

Де Мистура рассказал о числе раундов переговоров в Женеве в 2017 году

Сюжет:
Межсирийские переговоры в Женеве (930)
12:3811.07.2017
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© AFP 2017 / Fabrice CoffriniСпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фотоСпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Седьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве в понедельник, как ожидается, он продлится до 15 июля и прорывных результатов не принесет. О том, на каком этапе сегодня находится межсирийское урегулирование, насколько сблизились взгляды сирийских оппозиционных групп и делегации Дамаска по вопросам будущего Сирии, на каком этапе к переговорам подключатся курды и сколько еще раундов дискуссий состоится в Женеве до конца года, в интервью РИА Новости рассказал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Позиции сблизились

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Де Мистура: процесс деэскалации в Сирии должен быть временным
Одним из главных положительных моментов нынешних, во многом технических консультаций стало сближение взглядов групп оппозиции по будущему Сирии в том числе с делегацией Дамаска, которое ООН связывает с тем, что РФ и США всерьёз приступили к обсуждению урегулирования.

"Сегодня впервые мы смогли добиться соприкосновения позиций среди них (групп оппозиции). Другими словами, я могу сказать, что оппозиция, кажется, идет в сторону единой позиции по темам конституции. Даже более того — по 12 основным принципам, которые касаются будущего Сирии, которые разделяет также правительство", — сказал де Мистура.

По его словам, сейчас, вместо того, чтобы разделиться, представители разных групп оппозиции работают в одной комнате, с командой ООН, с целью выработать единую позицию.

"Год назад это было невозможно представить. Они даже не признавали друг друга", — отметил дипломат. "Я был приятно удивлен тем, как много общих точек соприкосновения они могут найти. И они не так далеки от некоторых позиций, на которые указывало правительство: суверенитет, единство, целостность, институты, которые необходимо защищать, и многое другое", — добавил де Мистура.

"Так что я вижу на данный момент очень зрелый подход. Потому что они замечают, что большие страны, такие, как Россия и США, начали действительно обсуждать то, как завершить этот конфликт," — отметил он.

Нынешний раунд переговоров проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

Встречи до конца года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© AP Photo / Bebeto Matthews
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По словам де Мистуры, в текущем году он рассчитывает провести еще четыре раунда межсирийских переговоров, чтобы к его завершению получить "совершенно другую картинку".

"Мы намерены сделать так, чтобы наша работа, которая является подготовительной к тому моменту, когда мы сможем заявить, что у нас действительно началась мирная конференция по Сирии в Женеве, продолжится в августе и сентябре. И, возможно, также в октябре и даже в ноябре. Поэтому что мы надеемся, что к концу года у нас будет совершенно другая картинка в Сирии", — заявил де Мистура в ответ на вопрос о возможности продления своего мандата, который истекает в октябре.

Сирийские корзины

Традиционно в центре внимания на переговорах находятся "четыре корзины" по урегулированию в Сирии, которые ранее предложил спецпредставитель ООН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Как заявил де Мистура в интервью РИА Новости, технические дискуссии с участием делегаций групп сирийской оппозиции и отдельно Дамаска на нынешних переговорах пройдут не только по будущей конституции САР, но и по другим вопросам — управлению, борьбе с терроризмом и выборам.

"Они не будут посвящены только конституции, а всем "корзинам". Я вижу, что конституционные вопросы являются очень важными. И даже на Астане был момент, когда это активно продвигала Россия", — сказал спецпосланник ООН.

По его мнению, "правомерным было бы признать тот факт, что лучшим местом для такого политического обсуждения является Женева".

"Тогда как вопросы деэскалации должны обсуждаться в Астане", — заключил дипломат.

На прошлой неделе де Мистура заявлял, что "необходимо избежать излишних ожиданий" от нового раунда переговоров в Женеве. По его словам, в ходе последней встрече по Сирии в Астане удалось достигнуть "некоторого прогресса".

В Астане обсуждались параметры будущих зон деэскалации, однако стороны так и не договорились по перемирию на юге Сирии.

Вид на Женеву, Швейцария. Архивное фото
© Fotolia / Santosha57
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В столице Казахстана было принято лишь положение о совместной рабочей группе по зонам деэскалации, которая наделена полномочиями по решению всех текущих вопросов.

Курды должны участвовать в выработке конституции

Другим острым вопросом сирийского урегулирования является участие в нем курдов, на привлечении которых настаивают многие участники процесса. Говоря о курдской общине Сирии, де Мистура назвал ее участие в политическом урегулировании необходимым.

"Курды являются важным, релевантным сообществом. И мы говорим про сирийских курдов. И они должны будут, и это правомерно говорить, участвовать в создании новой конституции или изменении нынешней", — сказал де Мистура.

Он добавил, что "на данный момент идут технические дискуссии о расписании и процессе, а не действительно о конституции". "И когда придет время, будет сложно игнорировать голос сирийской курдской общины. Мне постоянно напоминают, что курды представлены во всех группах оппозиции", — подчеркнул спецпосланник ООН.

СБ ООН. Архивное фото
© МИД России
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Де Мистура добавил, что, по его мнению, "можно сказать, что когда сирийцы начнут работать над конституцией, все части, элементы и компоненты Сирии будут включены в этот процесс".

О единстве говорить пока рано

Несмотря на сближение позиций и ряд продуктивных отдельных встреч, говорить об объединении сирийских оппозиционных групп на переговорах в единую делегацию преждевременно, подчеркнул де Мистура.

"Пока рано так говорить. Мы сейчас видим прогресс в движении оппозиции к выработке общей позиции", — сказал он.

Вместе с тем, как уже неоднократно подчёркивал де Мистура, ООН не ожидает прорыва на этом раунде дискуссий, рассчитывая на планомерную работу и постепенный прогресс.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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