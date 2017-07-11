Де Мистура рассказал о числе раундов переговоров в Женеве в 2017 году

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Седьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве в понедельник, как ожидается, он продлится до 15 июля и прорывных результатов не принесет. О том, на каком этапе сегодня находится межсирийское урегулирование, насколько сблизились взгляды сирийских оппозиционных групп и делегации Дамаска по вопросам будущего Сирии, на каком этапе к переговорам подключатся курды и сколько еще раундов дискуссий состоится в Женеве до конца года, в интервью РИА Новости рассказал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Позиции сблизились

Одним из главных положительных моментов нынешних, во многом технических консультаций стало сближение взглядов групп оппозиции по будущему Сирии в том числе с делегацией Дамаска, которое ООН связывает с тем, что РФ и США всерьёз приступили к обсуждению урегулирования.

"Сегодня впервые мы смогли добиться соприкосновения позиций среди них (групп оппозиции). Другими словами, я могу сказать, что оппозиция, кажется, идет в сторону единой позиции по темам конституции. Даже более того — по 12 основным принципам, которые касаются будущего Сирии, которые разделяет также правительство", — сказал де Мистура.

По его словам, сейчас, вместо того, чтобы разделиться, представители разных групп оппозиции работают в одной комнате, с командой ООН, с целью выработать единую позицию.

"Год назад это было невозможно представить. Они даже не признавали друг друга", — отметил дипломат. "Я был приятно удивлен тем, как много общих точек соприкосновения они могут найти. И они не так далеки от некоторых позиций, на которые указывало правительство: суверенитет, единство, целостность, институты, которые необходимо защищать, и многое другое", — добавил де Мистура.

"Так что я вижу на данный момент очень зрелый подход. Потому что они замечают, что большие страны, такие, как Россия и США, начали действительно обсуждать то, как завершить этот конфликт," — отметил он.

Нынешний раунд переговоров проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

Встречи до конца года

По словам де Мистуры, в текущем году он рассчитывает провести еще четыре раунда межсирийских переговоров, чтобы к его завершению получить "совершенно другую картинку".

"Мы намерены сделать так, чтобы наша работа, которая является подготовительной к тому моменту, когда мы сможем заявить, что у нас действительно началась мирная конференция по Сирии в Женеве, продолжится в августе и сентябре. И, возможно, также в октябре и даже в ноябре. Поэтому что мы надеемся, что к концу года у нас будет совершенно другая картинка в Сирии", — заявил де Мистура в ответ на вопрос о возможности продления своего мандата, который истекает в октябре.

Сирийские корзины

Традиционно в центре внимания на переговорах находятся "четыре корзины" по урегулированию в Сирии, которые ранее предложил спецпредставитель ООН.

Как заявил де Мистура в интервью РИА Новости, технические дискуссии с участием делегаций групп сирийской оппозиции и отдельно Дамаска на нынешних переговорах пройдут не только по будущей конституции САР, но и по другим вопросам — управлению, борьбе с терроризмом и выборам.

"Они не будут посвящены только конституции, а всем "корзинам". Я вижу, что конституционные вопросы являются очень важными. И даже на Астане был момент, когда это активно продвигала Россия", — сказал спецпосланник ООН.

По его мнению, "правомерным было бы признать тот факт, что лучшим местом для такого политического обсуждения является Женева".

"Тогда как вопросы деэскалации должны обсуждаться в Астане", — заключил дипломат.

На прошлой неделе де Мистура заявлял, что "необходимо избежать излишних ожиданий" от нового раунда переговоров в Женеве. По его словам, в ходе последней встрече по Сирии в Астане удалось достигнуть "некоторого прогресса".

В Астане обсуждались параметры будущих зон деэскалации, однако стороны так и не договорились по перемирию на юге Сирии.

Курды должны участвовать в выработке конституции

В столице Казахстана было принято лишь положение о совместной рабочей группе по зонам деэскалации, которая наделена полномочиями по решению всех текущих вопросов.

Другим острым вопросом сирийского урегулирования является участие в нем курдов, на привлечении которых настаивают многие участники процесса. Говоря о курдской общине Сирии, де Мистура назвал ее участие в политическом урегулировании необходимым.

"Курды являются важным, релевантным сообществом. И мы говорим про сирийских курдов. И они должны будут, и это правомерно говорить, участвовать в создании новой конституции или изменении нынешней", — сказал де Мистура.

Он добавил, что "на данный момент идут технические дискуссии о расписании и процессе, а не действительно о конституции". "И когда придет время, будет сложно игнорировать голос сирийской курдской общины. Мне постоянно напоминают, что курды представлены во всех группах оппозиции", — подчеркнул спецпосланник ООН.

О единстве говорить пока рано

Де Мистура добавил, что, по его мнению, "можно сказать, что когда сирийцы начнут работать над конституцией, все части, элементы и компоненты Сирии будут включены в этот процесс".

Несмотря на сближение позиций и ряд продуктивных отдельных встреч, говорить об объединении сирийских оппозиционных групп на переговорах в единую делегацию преждевременно, подчеркнул де Мистура.

"Пока рано так говорить. Мы сейчас видим прогресс в движении оппозиции к выработке общей позиции", — сказал он.

Вместе с тем, как уже неоднократно подчёркивал де Мистура, ООН не ожидает прорыва на этом раунде дискуссий, рассчитывая на планомерную работу и постепенный прогресс.

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