Десять населенных пунктов провинции Хомс присоединились к перемирию в Сирии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Десять населенных пунктов сирийской провинции Хомс за сутки присоединились к режиму прекращения боевых действий, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписаны 10 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2011", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Как отмечается, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным Минобороны, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 228.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции в городе Алеппо. Местное население получило 3,6 тонны продовольственных наборов и воды. Всего гуманитарную помощь получили 410 человек.

Отмечается также, что в ходе гуманитарных акций за сутки медицинскую помощь со стороны российских военных медиков получили более 300 человек. Кроме того, две гуманитарные акции были проведены по линии ООН. В частности, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российская авиакомпания "Абакан Эйр" доставила продукты питания общим весом в 21 тонну. Гуманитарный груз был также доставлен в населенный пункт Тафас провинции Деръа на 18 автомобилях.

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