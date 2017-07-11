Де Мистура: сирийские курды должны участвовать в создании конституции САР

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Голос сирийской курдской общины нельзя игнорировать, ее представители должны участвовать в создании конституции страны, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Он добавил, что "на данный момент идут технические дискуссии о расписании и процессе, а не действительно о конституции".
"И когда придет время, будет сложно игнорировать голос сирийской курдской общины. Мне постоянно напоминают, что курды представлены во всех группах оппозиции", — подчеркнул спецпосланник ООН.
Де Мистура добавил, что, по его мнению, "можно сказать, что когда сирийцы начнут работать над конституцией, все части, элементы и компоненты Сирии будут включены в этот процесс".
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