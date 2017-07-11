Де Мистура: сирийские курды должны участвовать в создании конституции САР

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Голос сирийской курдской общины нельзя игнорировать, ее представители должны участвовать в создании конституции страны, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Курды являются важным, релевантным сообществом. И мы говорим про сирийских курдов. И они должны будут, и это правомерно говорить, участвовать в создании новой конституции или изменении нынешней", — сказал де Мистура.

Он добавил, что "на данный момент идут технические дискуссии о расписании и процессе, а не действительно о конституции".

"И когда придет время, будет сложно игнорировать голос сирийской курдской общины. Мне постоянно напоминают, что курды представлены во всех группах оппозиции", — подчеркнул спецпосланник ООН.

Де Мистура добавил, что, по его мнению, "можно сказать, что когда сирийцы начнут работать над конституцией, все части, элементы и компоненты Сирии будут включены в этот процесс".

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