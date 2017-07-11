Де Мистура: говорить об объединении оппозиции на переговорах по Сирии рано

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Говорить об объединении оппозиционных групп на переговорах по САР в единую делегацию пока рано, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью РИА Новости.

"Пока рано так говорить. Мы сейчас видим прогресс в движении оппозиции к выработке общей позиции", — сказал де Мистура.

Седьмой раунд межсирийских переговоров начался в понедельник в Женеве. Он проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

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