В ООН отметили сближение взглядов между группами сирийской оппозиции

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. ООН отмечает сближение взглядов групп оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве и связывает это с тем, что РФ и США всерьёз приступили к обсуждению урегулирования, заявил в интервью спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Сегодня впервые мы смогли добиться соприкосновения позиций среди них (групп оппозиции). Другими словами, я могу сказать, что оппозиция, кажется, идет в сторону единой позиции по темам конституции. Даже более того – по 12 основным принципам, которые касаются будущего Сирии, которые разделяет также правительство," — сказал он.

Седьмой раунд межсирийских переговоров начался в понедельник в Женеве. Он проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

По его словам, сейчас, вместо того, чтобы разделиться, представители разных групп оппозиции работают в одной комнате, с командой ООН, с целью выработать единую позицию.

"Год назад это было невозможно представить. Они даже не признавали друг друга", — отметил дипломат. "Я был приятно удивлен тем, как много общих точек соприкосновения они могут найти. И они не так далеки от некоторых позиций, на которые указывало правительство: суверенитет, единство, целостность, институты, которые необходимо защищать, и многое другое", — добавил де Мистура.

"Так что я вижу на данный момент очень зрелый подход. Потому что они замечают, что большие страны, такие как Россия и США, начали действительно обсуждать то, как завершить этот конфликт," — отметил он.

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