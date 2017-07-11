Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки три нарушения режима прекращения огня, турецкие — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы три случая стрельбы в провинциях: Латакия – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксированы восемь нарушений, из них в провинциях: Дамаск – шесть, Хомс – одно, Хама – одно", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

* Террористическая организация, запрещена в РФ