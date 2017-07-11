Де Мистура ожидает еще четыре раунда переговоров по Сирии в 2017 году

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что рассчитывает провести до конца года еще четыре раунда переговоров по сирийскому урегулированию и надеется на прогресс по их итогам.

"Мы намерены сделать так, чтобы наша работа, которая является подготовительной к тому моменту, когда мы сможем заявить, что у нас действительно началась мирная конференция по Сирии в Женеве, продолжится в августе и сентябре. И, возможно, также в октябре и даже в ноябре. Поэтому что мы надеемся, что к концу года у нас будет совершенно другая картинка в Сирии", — заявил Де Мистура в интервью РИА Новости.

Седьмой раунд межсирийских переговоров начался в понедельник в Женеве. Он проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

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