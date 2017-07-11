Пожарные в Алеппо рассказали, как справляются с огнем в 50-градусную жару

АЛЕППО (Сирия), 11 июл — РИА Новости. Жара, при которой столбик термометра приближается к отметке в 50°C, значительно прибавила работы пожарным сирийского Алеппо, но, несмотря на изношенность техники и нехватку специалистов, они справляются со своими задачами.

"Каждый день у пожарных нашей части около 15 выездов, в Алеппо сейчас стоит аномальная жара и температура воздуха за 45 градусов — далеко не редкость", — сообщил журналистам начальник пожарной части района Сулеймания Алеппо Халид Мукрыш, уточнив, что еще месяц назад экстренных вызовов было в три раза меньше.

Количество возгораний также увеличивает отсутствие постоянного электроснабжения в городе, временные схемы линий электропередачи и возвращение сотен семей в необустроенные, в том числе и с точки зрения пожарной безопасности, жилища.

Мукрыш отметил, что выполнять свои обязанности пожарным непросто, прежде всего — из-за отсутствия необходимой спецтехники. До начала боевых действий в Алеппо в этой пожарной части было 10 спецавтомобилей, в настоящее время остались две, и те восстановлены местными умельцами буквально из груды металлолома. Красные авто, которые могли передвигаться своим ходом, боевики при отступлении взяли с собой.

Мукрыша также беспокоит дефицит специалистов, число которых сократилось до 20% от штата.

"Мои подчиненные любят свою профессию, но большинство из них сейчас на фронте, в боях с боевиками их опыт там также необходим", — поясняет он.

В пожарной части служат по-настоящему преданные своему делу люди. Их не смущает зарплата в 35 тысяч сирийских лир (не более 4 тысяч российских рублей), трудности с подъездом к местам вызова из-за изрытого снарядными разрывами дорожного полотна местных узеньких улиц и многометровые горы обломков в самих городских многоэтажках. Они гордятся тем, что благодаря их работе в бытовых пожарах вот уже несколько месяцев не погиб ни один человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>