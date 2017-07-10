В ООН считают договоренности о зонах деэскалации в САР "значительным шагом"

ООН, 10 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал объявление Иорданией, Россией и США зон деэскалации в Сирии, а также договоренностей о режиме прекращения огня и доставке гуманитарной помощи на юго-запад Сирии. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Это значительный шаг в снижении насилия и улучшении гуманитарного доступа на территории Сирии, в рамках достижения цели всеобъемлющего, общенационального режима прекращения огня, поддержанного многими резолюциями Совета Безопасности ООН", — говорится в распространенном в понедельник заявлении.

В тексте отмечено, что все страны должны "оберегать право сирийцев искать убежище и право беженцев на защиту, пока условия не будут способствовать безопасному и достойному возвращению".

"В то время как ООН вновь проводит межсирийские переговоры по политическому урегулированию на основе резолюции СБ ООН 2254, генсек призывает все стороны удвоить усилия для политического разрешения сирийского конфликта", — говорится в заявлении.

Седьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в понедельник в Женеве после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге.

В прошлую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано. По словам министра, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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