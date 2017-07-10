Два человека погибли при обстреле Алеппо террористами, сообщил источник

ДАМАСК, 10 июл — РИА Новости. Террористы обстреляли из ракетных установок квартал Новое Алеппо в северной столице Сирии, два человека погибли, еще 14 получили ранения, рассказал РИА Новости источник в городской полиции.

"Два человека погибли и 14 ранены в результате ракетного обстрела Нового Алеппо. Ряд ракет разорвались рядом с мечетью", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, террористы вели огонь из квартала Рашидин с юго-западной стороны от Алеппо.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>