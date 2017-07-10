Лавров о конституционной реформе в Сирии: нужно учесть интересы всех сторон

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия рассчитывает, что в диалоге по конституционной реформе в Сирии будут сбалансированы все интересы всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подходим к сегодняшнему раунду (межсирийских переговоров в Женеве — ред.) уже с позиций пусть немного, но улучшившихся. Мы выделили бы в качестве ключевых направления конституционной реформы и борьбы с терроризмом, не забывая о двух других корзинах. Конституция — это такая вещь в которой, в конечном итоге, должны быть отражены все озабоченности, всех без исключения этноконфессиональных и политических групп Сирии и в которой должен быть обеспечен баланс интересов каждой из этих групп", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Только так возможно рассчитывать на то, что сирийское государство будет функционировать устойчиво и будет застраховано как от проявлений новых внутриполитических кризисов, так и от того, чтобы становиться или (чтобы) какая-то часть территории сирийского государства становилась рассадником террористической и прочих угроз", — добавил он.

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