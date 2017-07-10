РФ надеется, что успехи по деэскалации в Сирии помогут борьбе с терроризмом

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что успехи в создании зон деэскалации в Сирии помогут в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается борьбы с террором, я очень рассчитываю, что успехи, достигнутые по созданию зон деэскалации, прежде всего, российско-американо-иорданской договоренности от 7 июля о создании такой зоны на юго-западе Сирии, а также накопление качественных сдвигов, которые вот-вот должны быть уже оформлены документально в ходе астанинского процесса по трем другим зонам деэскалации, рассчитываю, что это поможет более эффективно бороться с террористами", — сказал он на пресс-конференции.

"Дело в том, что зона деэскалации объективно создает такие возможности, поскольку в рамках реализации этой концепции происходит то, чего мы давно не могли добиться от наших американских партнеров, – размежевание вооруженной оппозиции от террористов из ИГИЛ*, "Аль-Каиды"*, "Нусры"* и прочих группировок, которые в качестве таковых признаны СБ ООН", — добавил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>