Сирийская армия отбила у ИГ* газовую станцию "Хейль" в провинции Хомс

БЕЙРУТ, 10 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Сирии вернула контроль над газовой станцией "Хейль" на юго-востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Задача данной газовой станции, расположенной на месторождении — перегон добытого газа в чистом виде на газоперерабатывающий завод.

"Сирийская армия вернула контроль над газовой станцией "Хейль" и продолжает наступление в направлении нефтяного месторождения, ведя ожесточенные бои с боевиками ИГ*", — рассказал собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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