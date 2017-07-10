Лавров приветствовал участие ВКП в переговорах по реформе конституции Сирии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что приветствует участие Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии в технических консультациях под эгидой ООН по конституционной реформе САР.
Переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве ("Женева-3") проводятся под эгидой ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2254 от 18 декабря 2015 года.
Седьмой раунд межсирийских переговоров проходит в Женеве после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>