Лавров приветствовал участие ВКП в переговорах по реформе конституции Сирии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что приветствует участие Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии в технических консультациях под эгидой ООН по конституционной реформе САР.

"Это очень большой, качественный сдвиг в подходе этого так называемого Высшего комитета по переговорам к выполнению резолюции Совета безопасности ООН. Надеюсь, что в такой конструктивной перемене сказалась работа с Эр-Риядской группой тех внешних игроков, которые, в общем-то, делают на нее ставку, так скажем. Это перемены, которые мы активно приветствуем", — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

Переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве ("Женева-3") проводятся под эгидой ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2254 от 18 декабря 2015 года.

Седьмой раунд межсирийских переговоров проходит в Женеве после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

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