Постоянные члены СБ ООН поддержали соглашение о перемирии на юге Сирии

ЖЕНЕВА, 10 июл – РИА Новости. Представители стран-постоянных членов Совбеза ООН поддерживают соглашение о перемирии на юге Сирии, считают, что встречи в Гамбурге помогут женевскому процессу, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Все, кто собрался сегодня, включая спецпосланника ООН по Сирии, обратили внимание на то, что поддерживают российско-американо-иорданские договоренности по созданию зон деэскалации на юго-западе Сирии. Было также подчеркнуто, что все поддерживают астанинский процесс и надеются на то, что те обсуждения, которые состоялись на саммите "Большой двадцатки", будут тоже способствовать нахождению договорённостей по решению проблем, которые стоят перед нами в контексте сирийского урегулирования", — сказал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в минувшую пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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