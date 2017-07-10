Постоянные члены СБ ООН поддержали соглашение о перемирии на юге Сирии

ЖЕНЕВА, 10 июл – РИА Новости. Представители стран-постоянных членов Совбеза ООН поддерживают соглашение о перемирии на юге Сирии, считают, что встречи в Гамбурге помогут женевскому процессу, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в минувшую пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.
Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.
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