МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Иран считает, что действие соглашения РФ и США о прекращении огня на юго-западе Сирии следует расширить на всю территорию страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя иранского МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в минувшую пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.
В Астане в среду завершился пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.
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