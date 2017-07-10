Соглашение о перемирии в САР надо расширить на всю страну, считают в Иране

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Иран считает, что действие соглашения РФ и США о прекращении огня на юго-западе Сирии следует расширить на всю территорию страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя иранского МИД.

"Соглашение (о прекращении огня) может быть результативным, если оно будет распространяться на всю Сирию и будет включать территорию, которая обсуждалась на переговорах в Астане, направленных на деэскалацию напряженности", — приводит агентство слова официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в минувшую пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

В Астане в среду завершился пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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