Путин: Россия надеется на принятие наработок по зонам деэскалации в Сирии

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что предварительные наработки по зонам деэскалации в Сирии будут приняты, их невозможно осуществить без поддержки Турции, заявил президент России Владимир Путин.

"Рассчитываем на то, что наши предварительные наработки по созданию зон деэскалации в нескольких регионах — в идлибской зоне, на севере — будут достигнуты, и этого невозможно сделать без поддержки Турции", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

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