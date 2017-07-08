Путин считает возможными дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Сирии

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Опираясь на волю Ирана, Турции и руководства Сирии можно предпринять дальнейшие шаги по сирийскому урегулированию, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

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"Опираясь на добрую волю Ирана, Турции, разумеется сирийского правительства и президента Асада мы можем сделать дальнейшие шаги", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.

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