Путин считает возможными дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Сирии

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Опираясь на волю Ирана, Турции и руководства Сирии можно предпринять дальнейшие шаги по сирийскому урегулированию, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
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"Опираясь на добрую волю Ирана, Турции, разумеется сирийского правительства и президента Асада мы можем сделать дальнейшие шаги", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.
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