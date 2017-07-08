Путин обсудил с Эрдоганом Сирию и отметил важность поиска компромиссов

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подробно обсуждал на G20 проблемы Сирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и отметил важность поиска компромиссов.

"Если мы так же будем двигаться по другим направлениям, по другим зонам деэскалации… Мы сегодня очень подробно говорили об этом с президентом Турции. Это в значительной степени не от нас зависит. Многое связано с противоречиями между странами региона. У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причем законные интересы. И нужно к этому именно так и относиться — как к законным интересам. Нужно искать компромиссы. Вы знаете, иногда нам это удается сделать", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

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