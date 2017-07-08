Путин: будущее Асада должен определять сирийский народ

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Будущее президента Сирии Башара Асада должен определять сирийский народ вне зависимости от пожеланий администрации США, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

"Господин (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон — уважаемый человек, орденоносец российский, у него Орден Дружбы, мы его уважаем, но он все-таки не сирийский гражданин. А будущее Сирии и будущее президента Асада, как политического деятеля, должен определять сирийский народ", — сказал Путин, комментируя высказывание Тиллерсона о том, что Асад не имеет будущего в сирийской политической жизни.

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