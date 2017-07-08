Рамзи сообщил, что проведет в Дамаске встречу с замглавы МИД Сирии

ЖЕНЕВА, 8 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи сообщил, что проведет в субботу в Дамаске встречу с замглавой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что Рамзи прибыл в Дамаск в субботу из Бейрута.

"Я планирую встретиться с замминистра иностранных дел Сирии Микдадом", — сообщил он РИА Новости. Рамзи планирует обсудить подготовку седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

Как ожидается, заместитель спецпосланника ООН по Сирии вернется в Женеву в воскресенье.

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