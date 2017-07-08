Источник сообщил о визите замспецпосланника ООН по Сирии в Дамаск

ДАМАСК, 8 июл — РИА Новости. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи прибыл в Дамаск в субботу из Бейрута где, как ожидается, будет обсуждать подготовку к женевским переговорам, заявил РИА Новости источник в ООН.

По словам источника, "господин Рамзи прибыл в Дамаск сегодня из Бейрута и сразу же отправился в сирийский МИД".

Собеседник агентства не сообщил дополнительных сведений о том, будет ли Рамзи встречаться с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Ожидается, что Рамзи обсудит подготовки к следующему раунду переговоров в Женеве.

Ранее стало известно, что де Мистура обратился к руководству Сирии с просьбой о возможности приезда в страну в преддверии начала женевских встреч, но официальный Дамаск ответил отказом без объяснения причин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>