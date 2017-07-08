Россия и Турция отчитались по обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хама – один, Латакия – два, Дамаск – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений, из них в провинциях: Дамаск – пять, Эс-Сувейда – одно, Деръа – одно", — говорится в документе.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, за сутки соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах не подписывалось, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и равно двум тысячам. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также не менялось за сутки — 228.

Также российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки не проводил гуманитарных акций.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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