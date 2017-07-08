Россия и Турция отчитались по обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Также российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки не проводил гуманитарных акций.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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