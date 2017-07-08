ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Детали мониторинга режима прекращения огня на юго-западе Сирии будут проработаны в ближайшие пару дней, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Как сказал ранее госсекретарь Тиллерсон, конкретные детали мониторинга (ситуации) являются крайне сложным вопросом, и мы надеемся, что к всеобщему удовлетворению мы финализируем их в ближайшие пару дней", — сказал представитель ведомства журналистам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12.00 по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как отметил Лавров, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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