Фэллон обвинил Дамаск и Москву в нарушении всех перемирий в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в пятницу обвинил Россию и Дамаск в нарушении всех перемирий в Сирии.

"Недавняя история Сирии изобилует соглашениями о перемирии. Но ни одно из них не увенчалось успехом, все они были нарушены режимом (президента Сирии Башара) Асада и Россией", — утверждал Фэллон, выступая в вашингтонском Центре стратегических и между народных исследований.

В то же время, британский министр подчеркнул, что международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* поддерживать механизм по предотвращению конфликтов в небе над Сирией. "Мы продолжим работать в рамках этого механизма, который позволяет, чтобы российские и сирийские самолеты не появлялись в тех районах, где ведут операции самолеты коалиции", — сказал британский министр.





Российская сторона неоднократно подчеркивала необходимость мирного урегулирования сирийского кризиса с учетом мнений всех заинтересованных сторон. РФ, наряду с Ираном и Турцией, также является одной из стран-гарантов, подписавших меморандум о создании зон деэскалации на территории арабской республики. Этот документ, ставший главным итогом первых четырех раундов встреч на площадки "Астана", преследует своей целью прекратить насилие, сохранить единство и территориальную целостность Сирии, а также достичь политического урегулирования конфликта.

Именно по инициативе Москвы в САР был создан Центр по примирению враждующих сторон, где оппозиционно настроенные группировки получают возможность сложить оружие и, отказавшись от борьбы против легитимного президента страны Башара Асада, вернуться к мирной жизни в обмен на гарантии безопасности. Помимо этого в ведении Центра по примирению находятся гуманитарные акции, а также мониторинг гуманитарной ситуации в различных регионах страны.

Согласно последним данным, число населенных пунктов Сирии, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий в том числе благодаря усилиям Центра по примирению, достигло 2 тысяч, — а число вооруженных формирований, согласившихся выполнять условия прекращения боевых действий, достигает почти 230.

* Террористическая организация, запрещенная в России.