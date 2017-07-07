ООН готова приветствовать соглашение по деэскалации на юго-западе Сирии

ООН, 7 июл — РИА Новости. ООН готова приветствовать соглашение по деэскалации ситуации на юго-западе Сирии, ожидает деталей, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Нам еще нужно посмотреть на детали, но мы приветствуем любое соглашение, которое может привести к улучшению условий для народа Сирии и дать позитивный импульс перед переговорами в Женеве", — сказал Дюжаррик.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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