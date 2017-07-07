Озеров прокомментировал договоренности Путина и Трампа по зонам деэскалации

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Договоренности президентов России и США по зонам деэскалации в Сирии — показатель высокого уровня доверия и дают надежду на то, что могут быть предприняты дальнейшие шаги по объединению усилий в борьбе с терроризмом в Сирии, заявил РИА Новости глава оборонного комитета Совета Федерации и Виктор Озеров.

"Достигнутые в ходе встречи договорённости по зонам деэскалации дают надежду на то, что могут быть и другие шаги по объединению наших усилий в Сирии", — сказал сенатор.

Он добавил, что за два часа встречи удалось добиться в этом вопросе очень многого, в том числе согласовать режим прекращения огня и контроль за этим режимом. "Это говорит о высоком уровне доверия между переговаривающимися сторонами", — заявил Озеров.

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По его словам, достигнутые договорённости о поддержании мира на юго-западе Сирии, гарантом которых выступают Россия, США и Иордания, также являются примером объединения усилий.

Глава комитета выразил уверенность, что договорённости Путина и Трампа по Сирии будут с пониманием восприняты сирийским руководством.

Он также обратил внимание на то, что в ходе встречи было особо подчёркнуто: при создании зоны деэскалации на юге Сирии будет обеспечен суверенитет государства.

"Это говорит о том, что эти зоны деэскалации не станут зонами оккупируют по аналогии с периодом после Второй Мировой войны, что эти зоны не будут механизмом раздела Сирии", — заявил Озеров.