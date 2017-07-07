Путин и Трамп обсудили возможные места деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили, где еще в Сирии возможна деэскалация, кроме зон, где будет установлено прекращение огня, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с воскресенья.

В четверг Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности в Сирии, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи.

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