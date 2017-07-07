Россия передала жителям Сирии более 12 тонн гумпомощи за минувшие сутки

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки передали почти четырем тысячам жителям Сирии свыше 12 тонн гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено восемь гуманитарных акций в городах Алеппо и Дамаск, а также в провинции Хомс. Местному населению выдано 12,2 тонны продовольствия", — говорится в документе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 3827 местных жителей, медицинскую помощь — 271 человек.

В течение суток по линии ООН также проведена одна гуманитарная акция — в район города Дейр-эз-Зор российская авиакомпания "Абакан Эйр" с помощью парашютов доставила 21 тонну гуманитарного груза.