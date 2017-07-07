Россия передала жителям Сирии более 12 тонн гумпомощи за минувшие сутки

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки передали почти четырем тысячам жителям Сирии свыше 12 тонн гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что гуманитарную помощь получили 3827 местных жителей, медицинскую помощь — 271 человек.
В течение суток по линии ООН также проведена одна гуманитарная акция — в район города Дейр-эз-Зор российская авиакомпания "Абакан Эйр" с помощью парашютов доставила 21 тонну гуманитарного груза.
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