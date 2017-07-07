Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — шесть, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным ведомства, за сутки соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах не подписывалось, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и равно двум тысячам. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также не менялось за сутки — 228.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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