АЛЕППО (Сирия), 7 июл – РИА Новости. Главный врач государственного роддома Алеппо Лина Алузи рассказала о проблемах медучреждения из-за западных санкций.

"В нашем роддоме ежедневно на свет появляются до 20 малышей. Девочек больше, и это радует — значит скоро наступит мир", — сказала Алузи журналистам.

Она сообщила, что в распоряжении медиков есть рентгенкабинет, специальное оборудование для обследования и уникальная лаборатория. При этом все предоставляемые услуги и лекарства бесплатны. Беременные женщины приезжают сюда со всей провинции, и персонал больницы работает в усиленном режиме.

Однако, по ее словам, купленное за границей до начала боевых действий оборудование часто ломается из-за проблем с электричеством.

"В лаборатории вышел из строя микроскоп, я беспокоюсь за работоспособность боксов для недоношенных малышей", — говорит Алузи.

Она отмечает, что из-за санкций, введенных в отношении Сирии западными странами, купить запчасти к оборудованию из Германии, США и Франции невозможно, поэтому городские умельцы "воскрешают" дорогостоящие аппараты.

Санкции также остановили поставку лекарств в роддома, но Алузи пояснила, что в большинство из недоступных медикаментов сирийские фармацевтыв производят в рамках местного импортозамещения.

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