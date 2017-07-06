Россия и Франция сверили подходы по женевскому процессу, заявил Лавров

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Париж

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Париж

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Россия и Франция сверили подходы по ходу межсирийских переговоров в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы сверили наши подходы к возобновляющимся переговорам под эгидой ООН под руководством специального посланника Стаффана де Мистуры в Женеве… куда съедутся представители сирийского правительства и основных оппозиционных группировок", — заявил Лавров.

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