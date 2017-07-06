Глава миссии ООН и ОЗХО просит не вмешиваться в расследование химатак в САР

ООН, 6 июл — РИА Новости. Миссия ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии получает значительное количество рекомендаций "от многих сторон" о том, какие выводы должны быть сделаны в расследовании химических атак в стране. Глава Совместного механизма по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) Эдмон Мюле попросил членов Совета Безопасности ООН не вмешиваться в процесс работы.

В четверг Совет Безопасности ООН обсудил новый доклад ОЗХО по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне, который подтвердил применение в городе запрещенного газа зарин. Документ был передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химической атаке.

"К сожалению, мы все время получаем прямые и непрямые сообщения от многих сторон, которые говорят нам, как работать. Некоторые из этих сообщений ясно указывают, что если мы не будем действовать сообразно, они не примут наши выводы и нашу работу", — заявил Мюле в четверг.

Он сообщил, что на данный момент миссия СМР расследует два инцидента — в Хан-Шейхуне 4 апреля и Умм-Хоше 16 сентября 2016 года.

"Я обращаюсь к Совету Безопасности с просьбой позволить нам делать свою работу. У нас крайне профессиональная команда. Мы работаем очень независимо, объективно, беспристрастно и представим результаты в октябре", — отметил Мюле.

Он отметил, что "прямые и непрямые сообщения исходят отовсюду", их было "более одного и менее двадцати". По его словам, работа ведется "в крайне политизированной атмосфере".

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