Путин: в Сирии российское оружие доказало свою эффективность

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июл — РИА Новости. Российское оружие, применявшееся в ходе операции против террористов в Сирии, доказало свою эффективность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что конкуренция на мировых рынках вооружения усиливается, вы это чувствуете лучше, чем кто-либо другой, и одним из ключевых критериев выбора потенциальных заказчиков служит эффективность реального боевого применения техники. Отмечу, что российское оружие демонстрирует надежность и большие возможности в ходе антитеррористической операции в Сирии", — сказал Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Президент РФ призвал внимательно анализировать этот боевой опыт для модернизации существующих систем и для разработки перспективных видов продукции военного назначения.

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