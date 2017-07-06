МИД Сирии обвинил Турцию в нарушении международного права

БЕЙРУТ, 6 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Действия вооруженных сил Турции на территории Сирии нарушают все международные законы и резолюции ООН, говорится в заявлении для журналистов МИД САР.

"Агрессивные действия и фантазии экспансии режима (президента Турции Тайипа) Эрдогана на территории Сирии являются вопиющим нарушением международного законодательства и резолюций СБ ООН", — отметили в МИД Сирии.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что "разрушительные" действия Турции в городах Аазаз, Джисрин и Ихтарин на севере провинции Алеппо в очередной раз доказывают, что Турция является "основным партнером террористов" и несет реальную угрозу стабильности в регионе.

В среду десятки тысяч жителей города Африн на севере провинции Алеппо вышли на демонстрацию против действий Турции на территории Сирии, требуя от международного сообщества оказать давление на Анкару и не допустить продвижение турецких сил и их союзников в глубь территории САР.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о успешном окончании операции.

Президент Турции Тайип Эрдоган добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии по сути является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>