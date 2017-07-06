В Госдуме объяснили, зачем нужен протокол к размещению ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Протокол к соглашению о размещении авиационной группы ВС РФ в Сирии позволит максимально эффективно реализовывать потенциал российского контингента и предотвратить распространение террористической угрозы в регионе, заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на ратификацию в ГД протокол к соглашению о размещении авиационной группы ВС РФ в Сирии. Госдума может рассмотреть протокол к соглашению 7 июля, заявил РИА Новости в четверг глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Убежден, что законодательное закрепление положений протокола позволит максимально эффективно реализовывать потенциал российского контингента в Сирии, призванного защитить сирийских граждан от террористов и предотвратить распространение террористической угрозы в регионе", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат также подчеркнул, что в вопросах обеспечения безопасности и противодействия распространению террористической угрозы парламент страны выражает полную и единодушную поддержку внешнему курсу президента России.

"Протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР, внесенный в Госдуму на ратификацию президентом страны, получит поддержку со стороны депутатов и будет принят парламентом в ближайшее время", — заключил он.

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