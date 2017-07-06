Песков переадресовал в МИД вопрос о механизме бесполетных зон в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о заявлениях госсекретаря США Рекса Тиллерсона про создание совместного с Россией механизма бесполетных зон в Сирии.

Ранее в четверг Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи.

"Я думаю, вам лучше обратиться в министерство иностранных дел, наверное. Им больше с руки комментировать заявления господина Тиллерсона", — ответил Песков на вопрос о том, будет ли эта тема фигурировать в ходе возможной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, а также какова позиция Кремля по данному вопросу.

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