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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД России призвал CNN признать неправоту в ситуации с сирийским мальчиком

12:2206.07.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России. Архивное фотоМинистерство иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Москва ожидает, что телеканал CNN признает свою неправоту в ситуации вокруг мальчика из Сирии Омрана Дакниша и подготовит репортаж-опровержение, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание телеканала CNN. Архивное фото
© Flickr / Ayushπ
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История Дакниша получила широкий резонанс, после того как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными ВКС России. Ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

"Мы по-прежнему ожидаем от телеканала CNN реакции, мы призываем журналистов признать неправоту и подготовить репортаж-опровержение. Поверьте, мы эту тему не оставим", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам CNN должен признать либо свою ошибку, либо преднамеренное манипулирование общественным мнением.

Американский журналист, активист и создатель проекта Project Veritas Джеймс О'Киф. Архивное фото
© Pablo Martinez Monsivais
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"Отсутствие внятного ответа телеканала по этому поводу наталкивает на мысль, что со стороны журналистов CNN имело место просто сознательное, намеренное искажение реальности", — подчеркнула Захарова.

Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.

Ранее отец мальчика рассказал в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, а само фото бандформирования хотели использовать в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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