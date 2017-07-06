МИД России призвал CNN признать неправоту в ситуации с сирийским мальчиком

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Москва ожидает, что телеканал CNN признает свою неправоту в ситуации вокруг мальчика из Сирии Омрана Дакниша и подготовит репортаж-опровержение, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

История Дакниша получила широкий резонанс, после того как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными ВКС России. Ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

"Мы по-прежнему ожидаем от телеканала CNN реакции, мы призываем журналистов признать неправоту и подготовить репортаж-опровержение. Поверьте, мы эту тему не оставим", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам CNN должен признать либо свою ошибку, либо преднамеренное манипулирование общественным мнением.

"Отсутствие внятного ответа телеканала по этому поводу наталкивает на мысль, что со стороны журналистов CNN имело место просто сознательное, намеренное искажение реальности", — подчеркнула Захарова.

Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.

Ранее отец мальчика рассказал в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, а само фото бандформирования хотели использовать в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.

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