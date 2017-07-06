В Минобороны отчитались по обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений, из них в провинциях: Дамаск – три, Деръа – два", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению доставлено 3,6 тонны питьевой воды.

"Гуманитарная помощь оказана 1130 человек. Всего проведено гуманитарных акций – 1444. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 247 человек. По линии ООН проведены две гуманитарные акции: проведен гуманитарный конвой из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенный пункт Эт-Тайба провинции Деръа; в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз общим весом – 21 тонна", — отмечается в тексте бюллетеня.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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