В Минобороны отчитались по обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
"Гуманитарная помощь оказана 1130 человек. Всего проведено гуманитарных акций – 1444. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 247 человек. По линии ООН проведены две гуманитарные акции: проведен гуманитарный конвой из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенный пункт Эт-Тайба провинции Деръа; в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз общим весом – 21 тонна", — отмечается в тексте бюллетеня.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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