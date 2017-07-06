В Сирии две тысячи населенных пунктов присоединились к режиму примирения

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число населенных пунктов Сирии, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, достигло 2 тысяч, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Количество вооруженных формирований, согласившихся выполнять условия прекращения боевых действий, не изменилось — 228.
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